Нападающий «Нефтехимика» Николишин оценил победу над «Адмиралом»

Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин поделился своими эмоциями после победы над «Адмиралом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Грман, Шулак) – 19:51 (5x5)     0:2 Шестаков (Сошников, Тимашов) – 24:38 (5x5)     1:2 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 43:23 (5x5)     2:2 Жафяров (Белозёров, Митякин) – 47:39 (5x5)     3:2 Федотов (Николишин, Профака) – 53:42 (5x5)     4:2 Надворный – 58:55 (en)    

— Хорошая получилась игра, обоюдоострая. Хорошо, что смогли вернуться в игру и забить такие важные для нас голы. Болельщикам спасибо, они у нас замечательные, спасибо, что гнали нас вперёд. При такой поддержке по-другому мы играть не могли.

— Какой отрезок матча стал ключевым сегодня?
— Думаю, что первый гол, когда мы забили, это и было переломным моментом встречи.

— Все три периода атаковали, давили, но только в третьем периоде удалось склонить чашу весов в свою сторону. Главный фактор, который повлиял на победу?
— Самоотдача, наверное. Также вера, вера в результат и в то, что мы делаем. Мы гнули свою линию, думаю, это и принесло нам успех. Третий период получился огненным. Вот, расскажу немного подробнее. Просто мы играли так же и пытались ещё больше лезть на ворота соперника, доставлять туда шайбу, и отсюда и результат, — приводит слова Николишина пресс-служба «Нефтехимика».

