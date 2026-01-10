Нападающий «Нефтехимика» Николишин оценил победу над «Адмиралом»

Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин поделился своими эмоциями после победы над «Адмиралом» (4:2).

— Хорошая получилась игра, обоюдоострая. Хорошо, что смогли вернуться в игру и забить такие важные для нас голы. Болельщикам спасибо, они у нас замечательные, спасибо, что гнали нас вперёд. При такой поддержке по-другому мы играть не могли.

— Какой отрезок матча стал ключевым сегодня?

— Думаю, что первый гол, когда мы забили, это и было переломным моментом встречи.

— Все три периода атаковали, давили, но только в третьем периоде удалось склонить чашу весов в свою сторону. Главный фактор, который повлиял на победу?

— Самоотдача, наверное. Также вера, вера в результат и в то, что мы делаем. Мы гнули свою линию, думаю, это и принесло нам успех. Третий период получился огненным. Вот, расскажу немного подробнее. Просто мы играли так же и пытались ещё больше лезть на ворота соперника, доставлять туда шайбу, и отсюда и результат, — приводит слова Николишина пресс-служба «Нефтехимика».