Нападающий «Нефтехимика» Николишин оценил победу над «Адмиралом»

Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин поделился своими эмоциями после победы над «Адмиралом» (4:2).
— Хорошая получилась игра, обоюдоострая. Хорошо, что смогли вернуться в игру и забить такие важные для нас голы. Болельщикам спасибо, они у нас замечательные, спасибо, что гнали нас вперёд. При такой поддержке по-другому мы играть не могли.
— Какой отрезок матча стал ключевым сегодня?
— Думаю, что первый гол, когда мы забили, это и было переломным моментом встречи.
— Все три периода атаковали, давили, но только в третьем периоде удалось склонить чашу весов в свою сторону. Главный фактор, который повлиял на победу?
— Самоотдача, наверное. Также вера, вера в результат и в то, что мы делаем. Мы гнули свою линию, думаю, это и принесло нам успех. Третий период получился огненным. Вот, расскажу немного подробнее. Просто мы играли так же и пытались ещё больше лезть на ворота соперника, доставлять туда шайбу, и отсюда и результат, — приводит слова Николишина пресс-служба «Нефтехимика».
- 10 января 2026
-
19:02
-
18:44
-
18:26
-
18:08
-
17:54
-
17:45
-
17:32
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
15:56
-
15:56
-
15:50
-
15:38
-
15:35
-
15:20
-
15:08
-
14:47
-
14:25
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:48
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:33
-
12:20