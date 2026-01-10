Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал победу над «Барысом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал победу над «Барысом»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Барысом» (3:1) и похвалил соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Кузнецов, Жаровский) – 01:00 (5x5)     1:1 Кайыржан (Асетов, Бреус) – 26:43 (5x5)     2:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 45:14 (6x5)     3:1 Кузнецов (Горшков, Ефремов) – 53:37 (5x5)    

– Важные два очка, мы соседи по турнирной таблице. Важность матча ребята понимали. Хорошо начали, не забили пять минут в большинстве, но хочу сказать, что в меньшинстве достойно сыграли. Третий период ребята правильно провели, забили. Приятно видеть «птичку» в зелёной форме. Всех с победой!

– У Алексея Василевского повреждение?
– Да, он выбыл на несколько недель.

– Что с дисциплиной случилось у команды?
– Эмоции. Было видно, что «Барыс» заряжен, было много контактов и провокаций, из-за этого мы тоже завелись.

– Что случилось с игрой Девина Броссо? За девять матчей набрал очки лишь в одной игре?
– Он выполняет свою роль. Их тройка хорошо играет.

– Как оцените игру Александра Комарова после возвращения в состав?
– Он заменил Василевского, пускай так же продолжает играть на команду.

– Согласны, что матч получился тяжёлым, несмотря на быстрый гол?
– Конечно, согласен. Команда кусачая, важность встречи понимали и мы, и они. 1:1 перед третьим периодом, с таким вратарём, как у них, который хорошо обороняется. Хорошо, что Семён Вязовой провёл хороший матч. Надо отдать должное тренерскому штабу «Барыса», собрали хорошую команду, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
Дебютный гол Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев» принёс команде победу над «Барысом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android