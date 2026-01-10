Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал победу над «Барысом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Барысом» (3:1) и похвалил соперника.

– Важные два очка, мы соседи по турнирной таблице. Важность матча ребята понимали. Хорошо начали, не забили пять минут в большинстве, но хочу сказать, что в меньшинстве достойно сыграли. Третий период ребята правильно провели, забили. Приятно видеть «птичку» в зелёной форме. Всех с победой!

– У Алексея Василевского повреждение?

– Да, он выбыл на несколько недель.

– Что с дисциплиной случилось у команды?

– Эмоции. Было видно, что «Барыс» заряжен, было много контактов и провокаций, из-за этого мы тоже завелись.

– Что случилось с игрой Девина Броссо? За девять матчей набрал очки лишь в одной игре?

– Он выполняет свою роль. Их тройка хорошо играет.

– Как оцените игру Александра Комарова после возвращения в состав?

– Он заменил Василевского, пускай так же продолжает играть на команду.

– Согласны, что матч получился тяжёлым, несмотря на быстрый гол?

– Конечно, согласен. Команда кусачая, важность встречи понимали и мы, и они. 1:1 перед третьим периодом, с таким вратарём, как у них, который хорошо обороняется. Хорошо, что Семён Вязовой провёл хороший матч. Надо отдать должное тренерскому штабу «Барыса», собрали хорошую команду, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».