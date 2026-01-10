Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь – Торпедо, результат матча 10 января 2026 года, счет 7:6, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» победила «Торпедо» в матче с 13 шайбами
Комментарии

Сегодня, 10 января, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 7:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Думбадзе (Веряев) – 02:44 (5x5)     2:0 Скоренов (Аймурзин, Чебыкин) – 09:23 (5x4)     3:0 Абросимов (Рейнгардт) – 16:35 (5x5)     3:1 Атанасов (Виноградов) – 16:52 (5x5)     3:2 Атанасов (Виноградов, Хохлов) – 26:42 (5x5)     4:2 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 32:00 (5x4)     5:2 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 37:51 (5x5)     6:2 Чебыкин (Скоренов, Ильин) – 39:09 (5x4)     6:3 Сизов (Гараев, Конюшков) – 40:54 (5x5)     7:3 Лишка (Давыдов, Абросимов) – 47:04 (5x5)     7:4 Летунов (Нарделла, Гончарук) – 54:54 (5x5)     7:5 Фирстов (Конюшков) – 58:46 (6x5)     7:6 Конюшков (Гараев) – 59:55 (6x5)    

На третьей минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 10-й минуте форвард Александр Скоренов удвоил преимущество череповецкой команды. На 17-й минуте нападающий Руслан Абросимов забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». В течение следующих 30 секунд форвард Василий Атанасов сократил отставание нижегородского клуба. На 27-й минуте Атанасов отыграл ещё одну шайбу, оформив дубль. На 33-й минуте Руслан Абросимов забил четвёртый гол хозяев и сделал дубль. На 38-й минуте нападающий Адам Лишка укрепил преимущество «Северстали». На 40-й минуте форвард Николай Чебыкин забросил шестую шайбу в ворота гостей.

На 41-й минуте защитник Антон Сизов сократил отставание «Торпедо». На 48-й минуте Адам Лишка оформил дубль, вернув былое преимущество череповецкой команде. На 55-й минуте нападающий Максим Летунов отыграл одну шайбу нижегородцев. На 59-й минуте форвард Владислав Фирстов сократил отставание «Торпедо». На последних секундах защитник Богдан Конюшков установил окончательный счёт — 6:7.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Агентство Winners опровергло информацию о переходе форварда «Северстали» Пилипенко в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android