«Северсталь» победила «Торпедо» в матче с 13 шайбами

Сегодня, 10 января, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 7:6.

На третьей минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 10-й минуте форвард Александр Скоренов удвоил преимущество череповецкой команды. На 17-й минуте нападающий Руслан Абросимов забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». В течение следующих 30 секунд форвард Василий Атанасов сократил отставание нижегородского клуба. На 27-й минуте Атанасов отыграл ещё одну шайбу, оформив дубль. На 33-й минуте Руслан Абросимов забил четвёртый гол хозяев и сделал дубль. На 38-й минуте нападающий Адам Лишка укрепил преимущество «Северстали». На 40-й минуте форвард Николай Чебыкин забросил шестую шайбу в ворота гостей.

На 41-й минуте защитник Антон Сизов сократил отставание «Торпедо». На 48-й минуте Адам Лишка оформил дубль, вернув былое преимущество череповецкой команде. На 55-й минуте нападающий Максим Летунов отыграл одну шайбу нижегородцев. На 59-й минуте форвард Владислав Фирстов сократил отставание «Торпедо». На последних секундах защитник Богдан Конюшков установил окончательный счёт — 6:7.