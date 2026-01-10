«У нас появился мастер с большой буквы». Главный тренер «Салавата» — о Евгении Кузнецове

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Барысом» (3:1) рассказал, что изменилось в уфимской команде после прихода нападающего Евгения Кузнецова. В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой.

– Что изменило появление Евгения Кузнецова в команде?

– Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнёров лучше, придаёт уверенности другим ребятам. Первая спецбригада получает достаточно времени, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Для 33-летнего хоккеиста этот матч стал вторым за «Салават Юлаев». До перехода в клуб из Уфы форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».