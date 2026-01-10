Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У нас появился мастер с большой буквы». Главный тренер «Салавата» — о Евгении Кузнецове

«У нас появился мастер с большой буквы». Главный тренер «Салавата» — о Евгении Кузнецове
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Барысом» (3:1) рассказал, что изменилось в уфимской команде после прихода нападающего Евгения Кузнецова. В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Кузнецов, Жаровский) – 01:00 (5x5)     1:1 Кайыржан (Асетов, Бреус) – 26:43 (5x5)     2:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 45:14 (6x5)     3:1 Кузнецов (Горшков, Ефремов) – 53:37 (5x5)    

– Что изменило появление Евгения Кузнецова в команде?
– Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнёров лучше, придаёт уверенности другим ребятам. Первая спецбригада получает достаточно времени, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Для 33-летнего хоккеиста этот матч стал вторым за «Салават Юлаев». До перехода в клуб из Уфы форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

Материалы по теме
Кузнецов утрёт нос хейтерам? Союз с «Салаватом» может «воскресить» карьеру Евгения
Кузнецов утрёт нос хейтерам? Союз с «Салаватом» может «воскресить» карьеру Евгения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android