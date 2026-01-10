«У нас появился мастер с большой буквы». Главный тренер «Салавата» — о Евгении Кузнецове

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Барысом» (3:1) рассказал, что изменилось в уфимской команде после прихода нападающего Евгения Кузнецова. В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой.
– Что изменило появление Евгения Кузнецова в команде?
– Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнёров лучше, придаёт уверенности другим ребятам. Первая спецбригада получает достаточно времени, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Для 33-летнего хоккеиста этот матч стал вторым за «Салават Юлаев». До перехода в клуб из Уфы форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».
- 10 января 2026
-
19:48
-
19:38
-
19:24
-
19:02
-
18:44
-
18:26
-
18:08
-
17:54
-
17:45
-
17:32
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
15:56
-
15:56
-
15:50
-
15:38
-
15:35
-
15:20
-
15:08
-
14:47
-
14:25
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:48
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:57