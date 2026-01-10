Скидки
«Чикаго» вызвал из АХЛ российского вратаря Станислава Бережного

«Чикаго Блэкхоукс» вызвал российского вратаря Станислава Бережного из клуба Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». Об этом сообщает пресс-служба «Чикаго».

В нынешнем сезоне 22-летний Бережной провёл девять игр за «Айсхогс», в которых одержал четыре победы при 88,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,23. Станислав дебютировал в АХЛ в октябре 2025 года в матче с «Айова Уайлд», отразив 29 бросков из 31 и одержав свою первую победу в карьере в АХЛ.

В ночь на 11 января «Блэкхоукс» сыграют с «Нэшвилл Предаторз» на выезде. Встреча начнётся в 4:00 мск.

На данный момент «Чикаго» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками в 44 матчах.

