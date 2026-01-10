Главный тренер «Барыса» Кравец: отлично сыграли в меньшинстве и безобразно — в большинстве

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3), назвав безобразной игру своей команды в большинстве.

«Бились, боролись, выкладывались, отлично сыграли в меньшинстве и безобразно в большинстве. Естественно, с одним голом сложно обыграть такую команду, как «Салават». Главная причина последних неудач команды? Мы не используем свои моменты, не забиваем голы, в том числе в большинстве. Наш вратарь провёл очень хороший матч, держал нас в игре, за счёт этого команда тоже билась и держалась. Без вратаря не выиграть ни одной игры», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».