Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец: отлично сыграли в меньшинстве и безобразно — в большинстве

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3), назвав безобразной игру своей команды в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Кузнецов, Жаровский) – 01:00 (5x5)     1:1 Кайыржан (Асетов, Бреус) – 26:43 (5x5)     2:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 45:14 (6x5)     3:1 Кузнецов (Горшков, Ефремов) – 53:37 (5x5)    

«Бились, боролись, выкладывались, отлично сыграли в меньшинстве и безобразно в большинстве. Естественно, с одним голом сложно обыграть такую команду, как «Салават». Главная причина последних неудач команды? Мы не используем свои моменты, не забиваем голы, в том числе в большинстве. Наш вратарь провёл очень хороший матч, держал нас в игре, за счёт этого команда тоже билась и держалась. Без вратаря не выиграть ни одной игры», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

