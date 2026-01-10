«Всё было как-то буднично». Главный тренер «Металлурга» Разин — о победе над СКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча со СКА (5:1) заявил, что его команда одержала практически идеальную победу.

– Ну такая будничная игра, эмоций как-то было немного, но сыграли правильно, вовремя забили, вовремя Набоков подтащил, как-то всё близко к идеальному получилось, но хотелось бы, конечно, чтобы и «на нолик» было.

– У вас сейчас непростой календарь – последние два матча с «Локомотивом» и «Авангардом». Казалось бы, логично было ожидать физическую и эмоциональную усталость, но при этом в первой половине матча вы просто задавили СКА. Как удаётся сохранять такой уровень игры?

– Мы стараемся не перенагружать ребят. Стараемся давать всем примерно одинаковое игровое время. У нас хорошие тренеры по физподготовке, восстановление выстроено качественно. Повторю, два прошлых матча забрали очень много эмоций. Сегодня было видно, что ребята выхолощены. Даже лавочка реагировала иначе: обычно забили – эмоции, всплеск, а сегодня всё было как-то буднично.

– 12 матчей – 22 очка из 24 возможных. Был плотный график, матчи через день, топовые соперники, теперь пауза. Плюс следующий соперник – команда из нижней части таблицы. Не кажется ли вам, что здесь есть определённый подвох? Как правильно настроить голову перед игрой с «Сочи»?

– Во-первых, завтра мы отдохнём, есть время подготовиться и перезагрузиться. Во-вторых, ребята уже знают, и мы постоянно им это вдалбливаем: любой соперник – это два очка. Без разницы, «Авангард», «Локомотив» или «Сочи». За каждую победу дают два очка. Поэтому уверен, все выйдут на игру максимально настроенными.

– Опять пропустили при такой игре, до сих пор у команды нет матчей «на ноль». «Металлург», по-моему, единственная команда в лиге, которая ещё не сыграла «на ноль» в этом сезоне. Вас этот момент как-то беспокоит?

– Как меня беспокоит? Меня беспокоит, скажем так, то, что это не помогает вратарям в плане психологии. Всё-таки сыграть «на ноль», поймать этот «сухарик» – для вратарей это важно. И на статистику влияет, конечно. При этом мы забиваем. Мы же идём на первом месте, правильно? Но при счёте 4:0 после второго периода очень сложно сохранить концентрацию всю игру. Сегодня снова получилось так, как получилось, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».