Главный тренер СКА Ларионов высказался о поражении от «Металлурга»

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:5) и заявил, что его команде не хватило характера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Силантьев (Канцеров, Полтавчук) – 09:07 (5x5)     2:0 Петунин (Толчинский, Вовченко) – 16:37 (5x4)     3:0 Минулин (Канцеров, Пресс) – 29:54 (5x5)     4:0 Толчинский (Минулин) – 30:20 (5x5)     4:1 Филлипс (Бландизи, Дишковский) – 42:20 (5x5)     5:1 Барак (Ткачёв, Орехов) – 47:53 (5x4)    

– По матчу хочу сказать следующее: поздравляю соперника с хорошей игрой и с победой. Победа была заслуженной. Конечно, приятно играть, когда соперник показывает интересный хоккей, но скажу честно, проигрывать неприятно. Однако это спорт, это жизнь. Будем разбираться, где что нам нужно подтянуть, чтобы двигаться дальше.

– Мастерства у ваших игроков хватает – у Лайпсика, Голдобина и многих других. Но сегодня, казалось, в какой-то момент нужно было решать не мастерством, а характером. Было ощущение, что кому-то этого не хватило – достать из себя по-мужски что-то важное?
– Абсолютно. Вопрос в точку. Про мастерство вы правильно сказали: мастерство хорошо, когда к нему добавляются характер и усилия. Об этом было сказано перед игрой, в первом перерыве, во втором периоде и после матча. Это, наверное, самый важный элемент. Каким бы ты ни был талантливым, если ты не готов сражаться, бороться за каждую шайбу, за нейтральную шайбу, успеха не будет.

Надеюсь, ребята воспримут эти слова. Они были сказаны в нормальной, спокойной форме, не в резкой, а в доброй. Очень важно иметь диалог с командой и с каждым игроком. Мы говорим о коллективе, должны быть люди, которые задают тон, показывают характер, а остальные подхватывают. Сегодня в этом компоненте была заметная разница.

– Вы уже говорили о нехватке характера. Особенно в первых двух периодах «Металлург» выглядел быстрее, мобильнее. Это именно вопрос характера или чего-то ещё?
– Это непростая тема для дискуссии. Если нет скорости, включается характер – ты должен доставать себя. Всегда можно найти оправдания: поздний перелёт, усталость, жарко в комнате и так далее. Мы не хотим идти в сторону оправданий. Команда, которая хочет двигаться дальше, должна находить в себе силы. Вытаскивать из себя то, что есть. Сегодня соперник хотел больше, чем мы. И, честно говоря, это разочаровывает, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

