Форвард «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов оценил победу над «Барысом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов высказался о победе над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Очень интересная игра с обилием голевых моментов. Много играли в меньшинстве, смогли выстоять, все молодцы.

– Что сегодня стало ключевым в победе? Во втором периоде пропустили, но сумели довести матч до победы.

– Повторюсь, выстояли в меньшинстве, хорошо сыграли в обороне, это дало нам силы, чтобы играть в атаке.

– Вы сегодня забили, давно не отличались. Насколько важно забросить в заключительном матче домашней серии?

– Всегда приятно забивать, а при родных трибунах ещё приятнее, — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Салавата Юлаева».