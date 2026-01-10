Форвард «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов оценил победу над «Барысом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов высказался о победе над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Кузнецов, Жаровский) – 01:00 (5x5) 1:1 Кайыржан (Асетов, Бреус) – 26:43 (5x5) 2:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 45:14 (6x5) 3:1 Кузнецов (Горшков, Ефремов) – 53:37 (5x5)
– Очень интересная игра с обилием голевых моментов. Много играли в меньшинстве, смогли выстоять, все молодцы.
– Что сегодня стало ключевым в победе? Во втором периоде пропустили, но сумели довести матч до победы.
– Повторюсь, выстояли в меньшинстве, хорошо сыграли в обороне, это дало нам силы, чтобы играть в атаке.
– Вы сегодня забили, давно не отличались. Насколько важно забросить в заключительном матче домашней серии?
– Всегда приятно забивать, а при родных трибунах ещё приятнее, — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Салавата Юлаева».
