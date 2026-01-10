Скидки
Козырев прокомментировал победу «Северстали» над «Торпедо»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Торпедо» (7:6) и заявил, что этот матч мог быть интересным для болельщиков, но не для тренеров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Думбадзе (Веряев) – 02:44 (5x5)     2:0 Скоренов (Аймурзин, Чебыкин) – 09:23 (5x4)     3:0 Абросимов (Рейнгардт) – 16:35 (5x5)     3:1 Атанасов (Виноградов) – 16:52 (5x5)     3:2 Атанасов (Виноградов, Хохлов) – 26:42 (5x5)     4:2 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 32:00 (5x4)     5:2 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 37:51 (5x5)     6:2 Чебыкин (Скоренов, Ильин) – 39:09 (5x4)     6:3 Сизов (Гараев, Конюшков) – 40:54 (5x5)     7:3 Лишка (Давыдов, Абросимов) – 47:04 (5x5)     7:4 Летунов (Нарделла, Гончарук) – 54:54 (5x5)     7:5 Фирстов (Конюшков) – 58:46 (6x5)     7:6 Конюшков (Гараев) – 59:55 (6x5)    

— Такая игра, может быть, интересна для болельщиков. Для тренеров, наверное, не совсем. Между тем очень важная победа. Важные два очка, которые приобрели.

— Эти три пропущенные шайбы за пять минут – есть ли какой-то повод для беспокойства для вас?
— Нужно доигрывать матч, когда разница более спокойная.

— Увидим ли мы ещё Кирилла Пилипенко в форме «Северстали»?
— На данный момент не могу ответить на этот вопрос. Возможно, увидим. Возможно, нет, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

Видео
«Северсталь» победила «Торпедо» в матче с 13 шайбами
