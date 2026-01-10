Козырев прокомментировал победу «Северстали» над «Торпедо»
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Торпедо» (7:6) и заявил, что этот матч мог быть интересным для болельщиков, но не для тренеров.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Думбадзе (Веряев) – 02:44 (5x5) 2:0 Скоренов (Аймурзин, Чебыкин) – 09:23 (5x4) 3:0 Абросимов (Рейнгардт) – 16:35 (5x5) 3:1 Атанасов (Виноградов) – 16:52 (5x5) 3:2 Атанасов (Виноградов, Хохлов) – 26:42 (5x5) 4:2 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 32:00 (5x4) 5:2 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 37:51 (5x5) 6:2 Чебыкин (Скоренов, Ильин) – 39:09 (5x4) 6:3 Сизов (Гараев, Конюшков) – 40:54 (5x5) 7:3 Лишка (Давыдов, Абросимов) – 47:04 (5x5) 7:4 Летунов (Нарделла, Гончарук) – 54:54 (5x5) 7:5 Фирстов (Конюшков) – 58:46 (6x5) 7:6 Конюшков (Гараев) – 59:55 (6x5)
— Такая игра, может быть, интересна для болельщиков. Для тренеров, наверное, не совсем. Между тем очень важная победа. Важные два очка, которые приобрели.
— Эти три пропущенные шайбы за пять минут – есть ли какой-то повод для беспокойства для вас?
— Нужно доигрывать матч, когда разница более спокойная.
— Увидим ли мы ещё Кирилла Пилипенко в форме «Северстали»?
— На данный момент не могу ответить на этот вопрос. Возможно, увидим. Возможно, нет, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 января 2026
-
21:28
-
21:14
-
20:58
-
20:36
-
20:19
-
20:06
-
19:48
-
19:38
-
19:24
-
19:02
-
18:44
-
18:26
-
18:08
-
17:54
-
17:45
-
17:32
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
15:56
-
15:56
-
15:50
-
15:38
-
15:35
-
15:20
-
15:08
-
14:47
-
14:25
-
14:20
-
14:16
-
14:13