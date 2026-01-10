Козырев прокомментировал победу «Северстали» над «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Торпедо» (7:6) и заявил, что этот матч мог быть интересным для болельщиков, но не для тренеров.

— Такая игра, может быть, интересна для болельщиков. Для тренеров, наверное, не совсем. Между тем очень важная победа. Важные два очка, которые приобрели.

— Эти три пропущенные шайбы за пять минут – есть ли какой-то повод для беспокойства для вас?

— Нужно доигрывать матч, когда разница более спокойная.

— Увидим ли мы ещё Кирилла Пилипенко в форме «Северстали»?

— На данный момент не могу ответить на этот вопрос. Возможно, увидим. Возможно, нет, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».