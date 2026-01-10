Скидки
Главная Хоккей Новости

Исаков — о 6:7 от «Северстали»: ответственность за поражение хотел бы взять на себя

Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков заявил, что ответственность за поражение от «Северстали» (6:7) лежит на нём.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Думбадзе (Веряев) – 02:44 (5x5)     2:0 Скоренов (Аймурзин, Чебыкин) – 09:23 (5x4)     3:0 Абросимов (Рейнгардт) – 16:35 (5x5)     3:1 Атанасов (Виноградов) – 16:52 (5x5)     3:2 Атанасов (Виноградов, Хохлов) – 26:42 (5x5)     4:2 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 32:00 (5x4)     5:2 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 37:51 (5x5)     6:2 Чебыкин (Скоренов, Ильин) – 39:09 (5x4)     6:3 Сизов (Гараев, Конюшков) – 40:54 (5x5)     7:3 Лишка (Давыдов, Абросимов) – 47:04 (5x5)     7:4 Летунов (Нарделла, Гончарук) – 54:54 (5x5)     7:5 Фирстов (Конюшков) – 58:46 (6x5)     7:6 Конюшков (Гараев) – 59:55 (6x5)    

— Как главный тренер ответственность за данное поражение я хотел бы взять на себя, потому что изначально был выбран не совсем правильный план. Погорели на тех, ошибках, на которых не должны были гореть. Соперник очень серьёзно подошёл к началу матча, владел преимуществом, воспользовался. Догонять было сложно.

— Как бы вы объяснили такую результативность?
— Здесь играют команды, у которых есть нападающие, которые могут забить. Здесь уже, наверное, вопросы больше по самому ходу матча. Не понравилось, что было много своих ошибок. Индивидуальных.

— Последние пять минут в вашем исполнении получились очень мощными. Что помешало весь матч так играть?
— «Северсталь» помешала в первую очередь. Второй момент – счёт в матче, структура игры всегда диктует определённые волны. В конце оказались как раз на волне такого вот воодушевления, потому что получилось забить. В концовке… Можно сейчас говорить, что времени не хватило, но играть нужно было все 60 минут.

— Были моменты, когда вы могли изменить ход игры. И хотелось бы, чтобы вы прокомментировали тот запрос, потому что на трансляции было видно, что не было передачи. Почему решили всё-таки взять запрос?
— Это наше совместное решение. Мы решили рискнуть. Там было 50 на 50. Мы понимали, что при счёте 4:2 пятая шайба – это всё-таки уже серьёзное преимущество. Но так получилось. По первой части вашего вопроса – такое бывает. Нужно быть готовыми к тому, что даже микро-эпизод может перевернуть ход игры. Как в принципе, и показал третий период. Здесь важно для нас разобраться в тех моментах, которые возникали. Правильно на них дальше отреагировать.

— Второй матч в 2026 со счётом 6:7. Как с ментальной точки зрения это воспринимает команда? Когда ты забиваешь шесть, но даже не набираешь очки. Это же морально тяжело.
— Если мы будем раскисать после поражений, нам будет очень непросто. Наша задача сейчас – понимать, что даже такие поражения должны нас делать сильнее как команду. Дальше мы уже должны постараться не допускать таких эпизодов, — приводит слова Исакова телеграм-канал «Северстали».

