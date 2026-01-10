Исаков — о 6:7 от «Северстали»: ответственность за поражение хотел бы взять на себя

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков заявил, что ответственность за поражение от «Северстали» (6:7) лежит на нём.

— Как главный тренер ответственность за данное поражение я хотел бы взять на себя, потому что изначально был выбран не совсем правильный план. Погорели на тех, ошибках, на которых не должны были гореть. Соперник очень серьёзно подошёл к началу матча, владел преимуществом, воспользовался. Догонять было сложно.

— Как бы вы объяснили такую результативность?

— Здесь играют команды, у которых есть нападающие, которые могут забить. Здесь уже, наверное, вопросы больше по самому ходу матча. Не понравилось, что было много своих ошибок. Индивидуальных.

— Последние пять минут в вашем исполнении получились очень мощными. Что помешало весь матч так играть?

— «Северсталь» помешала в первую очередь. Второй момент – счёт в матче, структура игры всегда диктует определённые волны. В конце оказались как раз на волне такого вот воодушевления, потому что получилось забить. В концовке… Можно сейчас говорить, что времени не хватило, но играть нужно было все 60 минут.

— Были моменты, когда вы могли изменить ход игры. И хотелось бы, чтобы вы прокомментировали тот запрос, потому что на трансляции было видно, что не было передачи. Почему решили всё-таки взять запрос?

— Это наше совместное решение. Мы решили рискнуть. Там было 50 на 50. Мы понимали, что при счёте 4:2 пятая шайба – это всё-таки уже серьёзное преимущество. Но так получилось. По первой части вашего вопроса – такое бывает. Нужно быть готовыми к тому, что даже микро-эпизод может перевернуть ход игры. Как в принципе, и показал третий период. Здесь важно для нас разобраться в тех моментах, которые возникали. Правильно на них дальше отреагировать.

— Второй матч в 2026 со счётом 6:7. Как с ментальной точки зрения это воспринимает команда? Когда ты забиваешь шесть, но даже не набираешь очки. Это же морально тяжело.

— Если мы будем раскисать после поражений, нам будет очень непросто. Наша задача сейчас – понимать, что даже такие поражения должны нас делать сильнее как команду. Дальше мы уже должны постараться не допускать таких эпизодов, — приводит слова Исакова телеграм-канал «Северстали».