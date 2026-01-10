Защитник «Металлурга» Орехов оценил победу над СКА

Защитник «Металлурга» Валерий Орехов прокомментировал победу над СКА (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— В целом, хорошая игра, хорошо играли с шайбой. Особо не давали сопернику создавать моменты. Единственное: пропустили в моменте большинства гол, но, в целом, контролировали игру и хорошо реализовали свои моменты.

— Первый период «Металлург» выиграл уверенно по счёту и по броскам в створ. Было ли вообще удивительно, что по игре всё сложилось так, как, возможно, даже не ожидали?

— Мы не смотрим особо на статистику, мы играем в свою игру. В каждой игре мы стараемся хорошо взаимодействовать с шайбой, двигаться вперёд, играть в зоне атаки, доводить шайбу до ворот. Получилось много бросить, но должны больше забивать.

— Действительно, в матче со СКА у «Металлурга» получалось всё, если убрать эту пропущенную шайбу?

— Я бы не сказал, что прям всё. Получалось многое, но, возможно ещё больше. Я думаю, у нас большой потенциал, мы набираем ход, который нам нужен в плей-офф. И постепенно мы получаем свою игру.

— «Металлург» в этом чемпионате ни разу не сыграл на «ноль». Важно ли это было сделать сегодня?

— Конечно, хочется играть на «ноль», где-то не получается. У нас нет такой задачи: специально пропустить гол или два. Мы действуем в обороне, возможно, чуть не до конца сконцентрированными. Где-то чуть не везёт, но, я считаю, главное победа. Мы выигрываем, и хорошо идём. Конечно, хочется помочь нашим вратарям, потому что они делают много работы: помогают, отбивают в нужные моменты, оставляя нас в игре. Где-то мы их подводим в такие моменты, но делаем всё, чтобы помочь им, они делают всё, чтобы помочь нам. Главное — победа.

— Матч со СКА стал для вас 200-м за «Металлург» в КХЛ. Что для вас значит это число?

— Это хорошее число. Как вы сказали, я 69-й игрок в истории команды. Это такой хороший рубеж. Можно идти дальше. До этого много прошли, выиграли Кубок Гагарига. Дай бог, он будет не один. Честно, не знал, что у меня 200-й матч. Я думал, примерно 100 с лишним какой-то. Но это интересное число, приятный момент, что доверяют, дают играть. Хочу помогать своей команде, помогать победами, приносить пользу, успех, быть нужным, важным игроком этого клуба, — приводит слова Орехова пресс-служба «Металлурга».