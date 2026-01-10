Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Металлурга» Орехов оценил победу над СКА

Защитник «Металлурга» Орехов оценил победу над СКА
Комментарии

Защитник «Металлурга» Валерий Орехов прокомментировал победу над СКА (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Силантьев (Канцеров, Полтавчук) – 09:07 (5x5)     2:0 Петунин (Толчинский, Вовченко) – 16:37 (5x4)     3:0 Минулин (Канцеров, Пресс) – 29:54 (5x5)     4:0 Толчинский (Минулин) – 30:20 (5x5)     4:1 Филлипс (Бландизи, Дишковский) – 42:20 (5x5)     5:1 Барак (Ткачёв, Орехов) – 47:53 (5x4)    

— В целом, хорошая игра, хорошо играли с шайбой. Особо не давали сопернику создавать моменты. Единственное: пропустили в моменте большинства гол, но, в целом, контролировали игру и хорошо реализовали свои моменты.

— Первый период «Металлург» выиграл уверенно по счёту и по броскам в створ. Было ли вообще удивительно, что по игре всё сложилось так, как, возможно, даже не ожидали?
— Мы не смотрим особо на статистику, мы играем в свою игру. В каждой игре мы стараемся хорошо взаимодействовать с шайбой, двигаться вперёд, играть в зоне атаки, доводить шайбу до ворот. Получилось много бросить, но должны больше забивать.

— Действительно, в матче со СКА у «Металлурга» получалось всё, если убрать эту пропущенную шайбу?
— Я бы не сказал, что прям всё. Получалось многое, но, возможно ещё больше. Я думаю, у нас большой потенциал, мы набираем ход, который нам нужен в плей-офф. И постепенно мы получаем свою игру.

— «Металлург» в этом чемпионате ни разу не сыграл на «ноль». Важно ли это было сделать сегодня?
— Конечно, хочется играть на «ноль», где-то не получается. У нас нет такой задачи: специально пропустить гол или два. Мы действуем в обороне, возможно, чуть не до конца сконцентрированными. Где-то чуть не везёт, но, я считаю, главное победа. Мы выигрываем, и хорошо идём. Конечно, хочется помочь нашим вратарям, потому что они делают много работы: помогают, отбивают в нужные моменты, оставляя нас в игре. Где-то мы их подводим в такие моменты, но делаем всё, чтобы помочь им, они делают всё, чтобы помочь нам. Главное — победа.

— Матч со СКА стал для вас 200-м за «Металлург» в КХЛ. Что для вас значит это число?
— Это хорошее число. Как вы сказали, я 69-й игрок в истории команды. Это такой хороший рубеж. Можно идти дальше. До этого много прошли, выиграли Кубок Гагарига. Дай бог, он будет не один. Честно, не знал, что у меня 200-й матч. Я думал, примерно 100 с лишним какой-то. Но это интересное число, приятный момент, что доверяют, дают играть. Хочу помогать своей команде, помогать победами, приносить пользу, успех, быть нужным, важным игроком этого клуба, — приводит слова Орехова пресс-служба «Металлурга».

Материалы по теме
«Металлург» — просто машина! Учинили СКА разнос на льду в Магнитогорске
Видео
«Металлург» — просто машина! Учинили СКА разнос на льду в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android