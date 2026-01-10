Вратарь «Торпедо-Горький» забил гол в пустые ворота на Евро-Азиатском Кубке Дружбы

Голкипер клуба «Торпедо-Горький» Дмитрий Дагестанский забросил шайбу в матче с «Химиком» (3:0) в полуфинале Евро‑Азиатского Кубка Дружбы. 21-летний вратарь забил гол в пустые ворота соперника в конце третьего периода.

«Торпедо-Горький» вышло в финал турнира, проходящего в Минске. В воскресенье, 11 января, нижегородцы сыграют с победителем пары «Юность-Минск» — «Витебск».

В нынешнем сезоне Дагестанский провёл 29 матчей во Всероссийской хоккейной лиге, одержал 13 побед при коэффициенте надёжности 2,06 и 92,9% отражённых бросков.

Напомним, «Торпедо-Горький» является действующим чемпионом России. На данный момент команда занимает 13-е место в сводной таблице ВХЛ с 48 очками в 42 играх.