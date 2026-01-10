Защитник «Бостона» Задоров: мы прямолинейны и менее политкорректны, чем американцы

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о своём поведении на льду и заявил, что русские прямолинейны и менее политкорректны, чем американцы.

«Все совершают ошибки. Иногда я становлюсь эмоциональным на льду. Я на кого-нибудь кричу, а потом говорю: «Эй, чувак, прости, не хотел, просто переживаю». Понимаете? Парни тоже знают, что иногда я бываю немного резковат, потому что мы такие в русском и славянских языках. Просто довольно прямолинейны и менее политкорректны, чем вы, американцы. Мы не ходим вокруг да около, сразу переходим к делу», – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.