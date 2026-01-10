Разин — об игре Толчинского: бывает, что люди в чёрном пришли — и он всё забыл

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над СКА (5:1) поделился мнением об игре нападающего магнитогорского клуба Сергея Толчинского. Форвард отметился в этой встрече забитым голом и результативной передачей.

– Для Сергея Толчинского в последних матчах, кажется, всё сошлось: он нашёл свою роль в команде, во многом благодаря вашему выбору. Можно ли сказать, что сейчас Сергей полностью адаптировался к вашему хоккею и вы нашли роли, в которых его сильные стороны раскрываются максимально эффективно?

– Мне не хотелось бы сейчас прямо хвалить и хвалить: «Серёга молодец, мы молодцы, нашли ему роль». Впереди ещё очень много игр, впереди плей-офф. Ему действительно было сложно перестроиться. Особенно было заметно, например, в первом периоде матча с «Локомотивом». У него бац! Люди в чёрном пришли — и он всё забыл. А потом раз и вспомнил. Такие вещи зрителям не всегда заметны: где правильно открыться, где дать партнёру больше пространства. Эти моменты он долго воспринимал и не сразу понимал. Сейчас всё стало намного лучше. Плюс доверие всегда окрыляет: он получил большое игровое время в меньшинстве, а сейчас вырос во время и в большинстве. Всё это напрямую влияет на психологию. Когда отдаёшь, забиваешь, когда тебе доверяют – крылья сами собой вырастают.

– Получается, ваш выбор Сергея как игрока меньшинства – это в том числе попытка пробудить в нём психологию сильного хоккеиста? Или это было вынужденное решение, потому что нужен был игрок под меньшинство?

– Безысходности не было. Наоборот, хотелось Сергею помочь. У нас нет такого, если у хоккеиста что-то не получается, на нём сразу ставят крест, нет такого. Был момент, когда Сергей сам просился: «Поставьте меня в меньшинство». Раз попробовали, два попробовали, сейчас он играет в первой паре меньшинства, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».