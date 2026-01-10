Скидки
Главная Хоккей Новости

Бывший голкипер ЦСКА Мартин дебютировал за «Рейнджерс» в матче с «Бостоном»

Бывший голкипер ЦСКА Мартин дебютировал за «Рейнджерс» в матче с «Бостоном»
Комментарии

Бывший вратарь ЦСКА Спенсер Мартин дебютировал за «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча проходит в эти минуты. «Бостон» выигрывает со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Перерыв
7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24     1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31     2:1 Заха (Макэвой) – 07:16     3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp)     4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12     5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41     6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26     6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp)     7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47    

Спенсер заменил Джонатана Куика в середине второго периода после шести пропущенных шайб. Отметим, спустя четыре минуты после замены «Бостон» забил ещё один гол.

30-летний Мартин покинул ЦСКА 11 ноября 2025 года. На следующей день «Рейнджерс» объявили о подписании двухлетнего соглашения с вратарём. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. На счету Спенсера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз».

