Бывший голкипер ЦСКА Мартин дебютировал за «Рейнджерс» в матче с «Бостоном»

Бывший вратарь ЦСКА Спенсер Мартин дебютировал за «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча проходит в эти минуты. «Бостон» выигрывает со счётом 7:2.
Спенсер заменил Джонатана Куика в середине второго периода после шести пропущенных шайб. Отметим, спустя четыре минуты после замены «Бостон» забил ещё один гол.
30-летний Мартин покинул ЦСКА 11 ноября 2025 года. На следующей день «Рейнджерс» объявили о подписании двухлетнего соглашения с вратарём. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. На счету Спенсера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз».
- 10 января 2026
