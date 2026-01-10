Нападающий «Бостона» Хуснутдинов оформил первый хет-трик в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит в эти минуты в Бостоне (США). «Бостон» выигрывает со счётом 9:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
9 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24 1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31 2:1 Заха (Макэвой) – 07:16 3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp) 4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12 5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41 6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26 6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp) 7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47 8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51 9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26
23-летний форвард отметился заброшенными шайбами на третьей, 27-й и 44-й минутах. Отметим, первый гол помог команде сравнять счёт. Для Марата этот хет-трик стал первым в карьере в НХЛ.
В нынешнем сезоне Хуснутдинов провёл 40 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 10 результативных передач. Нападающий был выбран «Миннесота Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2020 года.
На данный момент «Бостон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками в 44 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 января 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:18
-
22:57
-
22:34
-
22:16
-
21:46
-
21:28
-
21:14
-
20:58
-
20:36
-
20:19
-
20:06
-
19:48
-
19:38
-
19:24
-
19:02
-
18:44
-
18:26
-
18:08
-
17:54
-
17:45
-
17:32
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
15:56
-
15:56
-
15:50
-
15:38
-
15:35