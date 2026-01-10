Скидки
Нападающий «Бостона» Хуснутдинов оформил первый хет-трик в НХЛ

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит в эти минуты в Бостоне (США). «Бостон» выигрывает со счётом 9:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
9 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24     1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31     2:1 Заха (Макэвой) – 07:16     3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp)     4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12     5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41     6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26     6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp)     7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47     8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51     9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26    

23-летний форвард отметился заброшенными шайбами на третьей, 27-й и 44-й минутах. Отметим, первый гол помог команде сравнять счёт. Для Марата этот хет-трик стал первым в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне Хуснутдинов провёл 40 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 10 результативных передач. Нападающий был выбран «Миннесота Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

На данный момент «Бостон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками в 44 играх.

