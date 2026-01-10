Нападающий «Бостона» Хуснутдинов оформил первый хет-трик в НХЛ

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит в эти минуты в Бостоне (США). «Бостон» выигрывает со счётом 9:2.

23-летний форвард отметился заброшенными шайбами на третьей, 27-й и 44-й минутах. Отметим, первый гол помог команде сравнять счёт. Для Марата этот хет-трик стал первым в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне Хуснутдинов провёл 40 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 10 результативных передач. Нападающий был выбран «Миннесота Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

На данный момент «Бостон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками в 44 играх.