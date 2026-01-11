Скидки
Хоккей

Бостон Брюинз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 10 января 2026 года, счет 10:2, НХЛ 2025/2026

Покер Хуснутдинова помог «Бостону» победить «Рейнджерс» в матче с 12 шайбами
Комментарии

В субботу, 10 января, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 10:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24     1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31     2:1 Заха (Макэвой) – 07:16     3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp)     4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12     5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41     6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26     6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp)     7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47     8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51     9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26     10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31    

В составе «Бостона» отличились Марат Хуснутдинов (четырежды), Павел Заха (трижды), Фрейзер Минтен (дважды) и Чарли Макэвой. За «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад и Джей Ти Миллер.

Российский хоккеисты «Брюинз» нападающий Марат Хуснутдинов, защитник Никита Задоров и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записали на свой счёт по результативной передаче. Защитник гостей Владислав Гавриков очков в этой встрече не набрал. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не играл из-за травмы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
