Покер Хуснутдинова помог «Бостону» победить «Рейнджерс» в матче с 12 шайбами

В субботу, 10 января, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 10:2.

В составе «Бостона» отличились Марат Хуснутдинов (четырежды), Павел Заха (трижды), Фрейзер Минтен (дважды) и Чарли Макэвой. За «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад и Джей Ти Миллер.

Российский хоккеисты «Брюинз» нападающий Марат Хуснутдинов, защитник Никита Задоров и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записали на свой счёт по результативной передаче. Защитник гостей Владислав Гавриков очков в этой встрече не набрал. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не играл из-за травмы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.