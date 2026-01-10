Результаты матчей ВХЛ на 10 января 2026 года

Сегодня, 10 января, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 января 2026 года:

«Буран» – «Молот» — 1:4;

ХК «Тамбов» – «Ижсталь» — 2:1;

«Ростов» – «Торос» — 1:2;

«Югра» – «Магнитка» — 2:1 Б;

«Рубин» – «Челмет» — 1:3;

«Зауралье» – «Горняк-УГМК» — 4:3 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 68 очков в 42 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 67 очками после 40 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (58 очков в 39 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.