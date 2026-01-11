Скидки
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 10 января 2026 года

В субботу, 10 января, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 10 января 2026 года:

«Сибирские Снайперы» – «Тюменский Легион» — 2:1;
«Белые Медведи» – «Омские Ястребы» — 2:4;
«Чайка» – «Стальные Лисы» — 2:5;
«Ирбис» – «Толпар» — 3:0;
«Спутник» – «АКМ Новомосковск» — 5:6;
«Ладья» – МХК «Молот» — 2:1 ОТ;
«СКА-1946» – МХК «Динамо» М — 2:4;
«Динамо-Шинник» – «Алмаз» — 1:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 57 очков после 40 матчей.

