Хуснутдинов повторил достижение, ранее покорявшееся лишь семи игрокам в истории НХЛ

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов стал восьмым игроком в эпоху расширения НХЛ (с сезона 1967/1968), которому удалось забросить четыре шайбы в одном матче, не имея до этого ни одной игры с более чем одним голом. Ранее такого же достижения добивались Остин Мэттьюс (12 октября 2016 года), Сэм Беннетт (13 января 2016 года), Йиржи Допита (8 января 2002 года), Ярослав Свейковски (13 апреля 1997 года), Тони Гранато (30 октября 1988 года), Брайан Маклеллан (3 ноября 1983 года) и Деннис Марук (18 ноября 1975 года).

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) Хуснутдинов оформил покер.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Хуснутдинов принял участие 40 матчах, в которых забил девять голов и сделал 11 результативных передач.