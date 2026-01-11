Тренер «Вашингтона» прокомментировал победу в матче с «Чикаго», где Овечкин забил гол

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1).

«Вокруг были наставники и отцы, а брат Ника Дауда, Джош, задал тон, прочитав состав перед игрой и зарядив ребят. На таких выездах мы обычно выступаем очень хорошо: игроки всегда хотят показать себя с лучшей стороны и выложиться по максимуму, потому что я — их наименьшая забота, когда после матча приходится отчитываться перед отцом за свою индивидуальную игру и за то, как сложилась встреча. Поэтому мы стараемся устроить хорошее представление и играть правильно.

«Голом, который фактически закрыл игру, стал четвёртый. Потому что при счёте 3:1 всё только начинается: соперник рядом, впереди ещё много времени. Были напряжённые моменты при 3:1 — забей они следующий, стало бы 3:2, и тогда матч превратился бы в борьбу до самой сирены», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин забил один гол.