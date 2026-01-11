Скидки
Тренер «Вашингтона» прокомментировал победу в матче с «Чикаго», где Овечкин забил гол

Тренер «Вашингтона» прокомментировал победу в матче с «Чикаго», где Овечкин забил гол
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54     1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp)     1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38     1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33    

«Вокруг были наставники и отцы, а брат Ника Дауда, Джош, задал тон, прочитав состав перед игрой и зарядив ребят. На таких выездах мы обычно выступаем очень хорошо: игроки всегда хотят показать себя с лучшей стороны и выложиться по максимуму, потому что я — их наименьшая забота, когда после матча приходится отчитываться перед отцом за свою индивидуальную игру и за то, как сложилась встреча. Поэтому мы стараемся устроить хорошее представление и играть правильно.

«Голом, который фактически закрыл игру, стал четвёртый. Потому что при счёте 3:1 всё только начинается: соперник рядом, впереди ещё много времени. Были напряжённые моменты при 3:1 — забей они следующий, стало бы 3:2, и тогда матч превратился бы в борьбу до самой сирены», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин забил один гол.

