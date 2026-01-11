«Сент-Луис» объявил о шестилетнем продлении контракта с защитником сборной Швеции

«Сент‑Луис Блюз» объявил о продлении контракта 24-летним защитником сборной Швеции Филипом Бробергом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение рассчитано на шесть лет и включает в себя зарплату в размере $ 48 млн (среднегодовая стоимость — $ 8 млн).

Изначально швед был выбран «Эдмонтон Ойлерз» восьмым номером на драфте‑2019. Броберг проводит свой второй сезон в составе «Блюз» после подписания с командой контракта в статусе ограниченно свободного агента 20 августа 2024 года. В текущем сезоне защитник провёл все 45 матчей, набрал 14 (2+12) очков и получил 6 минут штрафа. В общей сложности в регулярных чемпионатах НХЛ Броберг провёл 194 матча, в которых набрал 56 очков: 12 голов и 44 результативных передачи. Кроме того, швед получил 32 минуты штрафа и имеет показатель полезности «+16».

Ранее сообщалось, что Броберг вошёл в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Материалы по теме Официально Стал известен состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026

Лучший снайпер в истории НХЛ: