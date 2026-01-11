«Бостон» установил клубный рекорд XXI века по числу заброшенных шайб в одном матче НХЛ

«Бостон Брюинз» разгромил на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 10:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 и установил рекорд XXI века по числу заброшенных шайб в одном матче. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации источника, «Бостон» впервые с 16 октября 1988 года забил 10 голов в одной игре. Тогда матч НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» завершился со счёто 10:4. Отмечается, что в той встрече нынешний президент клуба канадец Кэм Нили набрал рекордные в своей карьере семь очков — у него было три гола и четыре результативные передачи.

В матче с «Рейнджерс» 23-летний российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забил четыре гола и был признан первой звездой встречи.

