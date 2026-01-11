Скидки
Питтсбург — Калгари, результат матча 10 января 2026 года, счет 1:2, НХЛ 2025/2026

Гол Чинахова и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Калгари»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Зари – 02:33     1:1 Чинахов (Малкин, Киндел) – 29:17     1:2 Коронато (Андерссон, Баклунд) – 40:42    

В составе «Калгари» забивали Коннор Зари и Мэтт Коронато. Российский защитник Ян Кузнецов не отметился результативными действиями.

За «Питтсбург» отличились российский нападающий Егор Чинахов. Форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Питтсбург» прервал шестиматчевую победную серию. В следующем матче команда встретится с «Бостон Брюинз». «Калгари», в свою очередь, сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

