«Колорадо» всухую крупно одолел «Коламбус». Соловьёв забил, у Бардакова — ассист

В ночь с 10 на 11 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:0.

В составе «Колорадо» дубль оформил Брент Бёрнс, ещё один гол на счету Виктора Олофссона (1+1). Также в активе белорусского защитника «Эвеланш» Ильи Соловьёва заброшенная шайба. Российский форвард Захар Бардаков отметился ассистом. Форварды Валерий Ничушкин и Натан Маккиннон очков в матче не набрали.

У гостей приняли участие четыре россиянина — Егор Замула (-1), Иван Проворов (-3), Дмитрий Воронков (-1) и Кирилл Марченко (-1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

