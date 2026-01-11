Скидки
Колорадо Эвеланш — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 11 января 2026, счет 4:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Колорадо» всухую крупно одолел «Коламбус». Соловьёв забил, у Бардакова — ассист
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бёрнс (Колтон, Бриндли) – 13:58     2:0 Олофссон (Друри, Келли) – 17:28     3:0 Соловьёв (Келли, Олофссон) – 30:30     4:0 Бёрнс (Бардаков, Бриндли) – 48:33    

В составе «Колорадо» дубль оформил Брент Бёрнс, ещё один гол на счету Виктора Олофссона (1+1). Также в активе белорусского защитника «Эвеланш» Ильи Соловьёва заброшенная шайба. Российский форвард Захар Бардаков отметился ассистом. Форварды Валерий Ничушкин и Натан Маккиннон очков в матче не набрали.

У гостей приняли участие четыре россиянина — Егор Замула (-1), Иван Проворов (-3), Дмитрий Воронков (-1) и Кирилл Марченко (-1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
