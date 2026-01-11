Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин вошёл в топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству передач за один клуб

Малкин вошёл в топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству передач за один клуб
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал свою 854-ю результативную передачу за карьеру в составе «Питтсбурга» и обошёл Анже Копитара (853 за «Лос-Анджелес Кингз») и Брайана Троттье (853 за «Нью-Йорк Айлендерс»), единолично выйдя на 10-е место по количеству ассистов за один клуб в истории НХЛ.

Топ-10 этого списка составляют: Рэй Бурк (1 111 за «Бостон»), Сидни Кросби (1 087 за «Питтсбург»), Уэйн Гретцки (1 086 за «Эдмонтон»), Стив Айзерман (1 063 за «Детройт»), Марио Лемье (1 033 за «Питтсбург»), Горди Хоу (1 023 за «Детройт»), Джо Сакик (1 016 за «Колорадо/Квебек»), Стэн Микита (926 за «Чикаго») и Никлас Лидстрём (878 за «Детройт»).

Малкин отметился результативной передачей на соотечественника Егора Чинахова в матче с «Калгари» (1:2).

Материалы по теме
Гол Чинахова и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android