Три ассиста Селебрини помогли «Сан-Хосе» одолеть «Даллас». У Чернышова и Орлова — два очка

В ночь с 10 на 11 января в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором « «Сан-Хосе Шаркс» победил «Даллас Старз» в овертайме. Встреча завершилась со счётом 5:4.
В составе хозяев голы забили Александер Веннберг, Джефф Скиннер, Тайлер Тоффоли (2+1) и Адам Годетт (1+1). Российский защитник Дмитрий Орлов отметился ассистом. Форвард Игорь Чернышов также завершил встречу с результативной передачей. На счету молодой звезды команды канадца Маклина Селебрини хет-трик из голевых пасов. Голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.
У гостей забивали Джастин Грицковян, Джейсон Робертсон (1+1), Кайл Капобьянко и Микко Рантанен (1+1). Российский защитник Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
