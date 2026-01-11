Скидки
Сан-Хосе Шаркс — Даллас Старз, результат матча 11 января 2026, счет 5:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Три ассиста Селебрини помогли «Сан-Хосе» одолеть «Даллас». У Чернышова и Орлова — два очка
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором « «Сан-Хосе Шаркс» победил «Даллас Старз» в овертайме. Встреча завершилась со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Грицковян – 07:33     0:2 Робертсон (Рантанен, Хинц) – 19:03     1:2 Веннберг (Селебрини, Тоффоли) – 24:44 (pp)     2:2 Скиннер (Чернышов, Годетт) – 34:49 (pp)     2:3 Капобьянко (Бурк, Робертсон) – 39:01     2:4 Рантанен (Стил, Лундквист) – 47:53     3:4 Тоффоли (Селебрини, Орлов) – 49:28 (pp)     4:4 Годетт (Дикинсон, Граф) – 55:01     5:4 Тоффоли (Эклунд, Селебрини) – 61:58 (pp)    

В составе хозяев голы забили Александер Веннберг, Джефф Скиннер, Тайлер Тоффоли (2+1) и Адам Годетт (1+1). Российский защитник Дмитрий Орлов отметился ассистом. Форвард Игорь Чернышов также завершил встречу с результативной передачей. На счету молодой звезды команды канадца Маклина Селебрини хет-трик из голевых пасов. Голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.

У гостей забивали Джастин Грицковян, Джейсон Робертсон (1+1), Кайл Капобьянко и Микко Рантанен (1+1). Российский защитник Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

