«Рейнджерс» впервые за 17 лет пропустили десять голов в одном матче

«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые с 2009 года пропустил десять голов в одном матче.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» проиграли «Бостон Брюинз» со счётом 2:10. Отметим, в составе «Бостона» в этом матче покер оформил российский нападающий Марат Хуснутдинов.

В 2009 году «Рейнджерс» со счётом 2:10 уступили «Даллас Стартз».

На данный момент «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 46 очков. За последние семь матчей команда потерпела шесть поражений и одержала одну победу.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 13 января.