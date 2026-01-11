Давид Пастрняк повторил достижение двух легенд «Бостона» и установил рекорд клуба XXI века

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отдал шесть результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (10:2), повторив клубный рекорд по этому показателю.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, ранее по шести ассистам в одной игре добивались два канадца — нападающий Кен Ходж, оформивший это в домашнем матче с «Рейнджерс» (6:3) в феврале 1971 года, и защитник Бобби Орр, совершивший шесть ассистов в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» (8:2) в январе 1973 года. В XXI веке подобного не удавалось никому в клубе.

В текущем сезоне чех провёл 40 матчей, набрал 55 (19+36) очков.

