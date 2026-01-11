Давид Пастрняк повторил достижение двух легенд «Бостона» и установил рекорд клуба XXI века
Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отдал шесть результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (10:2), повторив клубный рекорд по этому показателю.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24 1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31 2:1 Заха (Макэвой) – 07:16 3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp) 4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12 5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41 6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26 6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp) 7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47 8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51 9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26 10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31
Как сообщает пресс-служба НХЛ, ранее по шести ассистам в одной игре добивались два канадца — нападающий Кен Ходж, оформивший это в домашнем матче с «Рейнджерс» (6:3) в феврале 1971 года, и защитник Бобби Орр, совершивший шесть ассистов в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» (8:2) в январе 1973 года. В XXI веке подобного не удавалось никому в клубе.
В текущем сезоне чех провёл 40 матчей, набрал 55 (19+36) очков.
Комментарии
