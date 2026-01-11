Селебрини сравнялся с Кучеровым по участию в победных голах в нынешнем сезоне НХЛ
Канадский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини поучаствовал в своём 12-м победном голе в сезоне, сравнявшись с российским нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым по этому показателю — это лучший результат среди всех игроков.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Грицковян – 07:33 0:2 Робертсон (Рантанен, Хинц) – 19:03 1:2 Веннберг (Селебрини, Тоффоли) – 24:44 (pp) 2:2 Скиннер (Чернышов, Годетт) – 34:49 (pp) 2:3 Капобьянко (Бурк, Робертсон) – 39:01 2:4 Рантанен (Стил, Лундквист) – 47:53 3:4 Тоффоли (Селебрини, Орлов) – 49:28 (pp) 4:4 Годетт (Дикинсон, Граф) – 55:01 5:4 Тоффоли (Эклунд, Селебрини) – 61:58 (pp)
В матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (5:4 ОТ) Селебрини сделал три результативные передачи, одна из которых была победной.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Селебрини принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге он забил 49 голов и 84 результативные передачи в 114 матчах.
