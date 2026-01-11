Селебрини сравнялся с Кучеровым по участию в победных голах в нынешнем сезоне НХЛ

Канадский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини поучаствовал в своём 12-м победном голе в сезоне, сравнявшись с российским нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым по этому показателю — это лучший результат среди всех игроков.

В матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (5:4 ОТ) Селебрини сделал три результативные передачи, одна из которых была победной.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Селебрини принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге он забил 49 голов и 84 результативные передачи в 114 матчах.