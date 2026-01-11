Кучеров оформил дубль за пять минут и продлил результативную серию до девяти матчей

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Тампы» дубль за пять минут оформил российский нападающий Никита Кучеров. Он отличился на второй и седьмой минуте матча. Россиянин продлил результативную серию до девяти матчей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.