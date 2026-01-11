Только три игрока до Пастрняка смогли сделать шесть ассистов в одном матче НХЛ в XXI веке

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отдал шесть результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (10:2), войдя в историю НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Пастрнак стал всего лишь четвёртым игроком НХЛ за последние 25 лет, которому покорялось достижение шести ассистов среди всех игроков. Ранее подобное достижение установили в XXI веке Коннор Макдэвид (шесть ассистов в матче «Эдмонтон Ойлерз» с «Детройт Ред Уингз» (8:4) 13 февраля 2024 года), Крис Летанг (шесть ассистов в матче «Питтсбург Пингвинз» с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) 27 декабря 2023 года) и Леон Драйзайтль (шесть ассистов в матче «Эдмонтон Ойлерз» с «Оттавой Сенаторз» (8:5) 31 января 2021 года).

В текущем сезоне чех провёл 40 матчей, набрал 55 (19+36) очков.

