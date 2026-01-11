Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Только три игрока до Пастрняка смогли сделать шесть ассистов в одном матче НХЛ в XXI веке

Только три игрока до Пастрняка смогли сделать шесть ассистов в одном матче НХЛ в XXI веке
Комментарии

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отдал шесть результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (10:2), войдя в историю НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24     1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31     2:1 Заха (Макэвой) – 07:16     3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp)     4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12     5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41     6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26     6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp)     7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47     8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51     9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26     10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Пастрнак стал всего лишь четвёртым игроком НХЛ за последние 25 лет, которому покорялось достижение шести ассистов среди всех игроков. Ранее подобное достижение установили в XXI веке Коннор Макдэвид (шесть ассистов в матче «Эдмонтон Ойлерз» с «Детройт Ред Уингз» (8:4) 13 февраля 2024 года), Крис Летанг (шесть ассистов в матче «Питтсбург Пингвинз» с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) 27 декабря 2023 года) и Леон Драйзайтль (шесть ассистов в матче «Эдмонтон Ойлерз» с «Оттавой Сенаторз» (8:5) 31 января 2021 года).

В текущем сезоне чех провёл 40 матчей, набрал 55 (19+36) очков.

Материалы по теме
Давид Пастрняк повторил достижение двух легенд «Бостона» и установил рекорд клуба XXI века

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android