Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голам в первом периоде

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Тампы» дубль за пять минут оформил российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин забросил свои 114-ю и 115-ю шайбы в первом периоде за карьеру и вышел на второе место в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», обойдя Винсента Лекавалье (113). Впереди только Стивен Стэмкос (152).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.