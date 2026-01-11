Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голам в первом периоде
В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт) – 01:49 1:1 Хэтэуэй (Юульсен, Аболс) – 04:15 1:2 Кучеров (Пойнт, Д'Астус) – 06:05
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Тампы» дубль за пять минут оформил российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин забросил свои 114-ю и 115-ю шайбы в первом периоде за карьеру и вышел на второе место в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», обойдя Винсента Лекавалье (113). Впереди только Стивен Стэмкос (152).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.
