Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голам в первом периоде

Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голам в первом периоде
Комментарии

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт) – 01:49     1:1 Хэтэуэй (Юульсен, Аболс) – 04:15     1:2 Кучеров (Пойнт, Д'Астус) – 06:05    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Тампы» дубль за пять минут оформил российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин забросил свои 114-ю и 115-ю шайбы в первом периоде за карьеру и вышел на второе место в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», обойдя Винсента Лекавалье (113). Впереди только Стивен Стэмкос (152).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.

Материалы по теме
Селебрини сравнялся с Кучеровым по участию в победных голах в нынешнем сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android