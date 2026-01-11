Кучеров повторил достижение Стэмкоса и Макдэвида среди действующих игроков в НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Тампы» дубль за пять минут в первом периоде оформил российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин стал третьим действующим игроком, набравшим 2+ очков в восьми матчах подряд. Ранее это удавалось Стивену Стэмкосу (9 игр в сезоне-2021/2022) и Коннору Макдэвиду (8 игр в сезоне-2018/2019).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.