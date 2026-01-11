Давид Пастрняк повторил достижение Рэя Бурка среди игроков «Бостона» 36-летней давности

29-летний чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отдал шесть результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (10:2), повторив достижение Рэя Бурка среди игроков «Брюинз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Пастрнак стал первым игроком «Брюинз», набравшим шесть очков в матче регулярного чемпионата с тех пор, как это сделал известный экс-хоккеист Рэй Бурк 18 февраля 1990 года. Тогда в матче с «Ванкувер Кэнакс» (7:2) Бурк отметился голом и пятью результативными передачами.

Кроме того, Пастрнак стал первым чешским игроком, набравшим шесть очков в матче НХЛ с тех пор, как это сделал Милан Хейдук из «Колорадо Эвеланш» 9 декабря 2007 года. Тогда во встрече с «Сент-Луис Блюз» (9:5) Хейдук оформил три гола и три ассиста.

