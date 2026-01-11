«Каролина» обыграла дома «Сиэтл» и укрепила свои лидирующие позиции на Западе в НХЛ

В ночь с 10 на 11 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США), и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Каролина» добилась четвёртой победы подряд и укрепила свои позиции во главе Западного дивизиона. «Сиэтл» пока седьмой.

В составе хозяев шайбы забросили Логан Стэнковен, Джордан Мартинук и Джейккоб Славин.

В составе гостей голы записали на свой счёт Мэтти Бенирс и Беркли Каттон.

Российские хоккеисты «Харрикейнз» Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз» 13 января. «Сиэтл Кракен» встретится на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 15 января.