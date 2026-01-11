Скидки
Каролина Харрикейнз – Сиэтл Кракен, результат матча 11 января 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» обыграла дома «Сиэтл» и укрепила свои лидирующие позиции на Западе в НХЛ
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США), и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Стэнковен (Миллер) – 03:23     1:1 Бенирс – 14:13     1:2 Каттон (Уинтертон) – 45:56     2:2 Мартинук (Стаал, Джарвис) – 50:37     3:2 Каррье (Славин) – 53:50    

«Каролина» добилась четвёртой победы подряд и укрепила свои позиции во главе Западного дивизиона. «Сиэтл» пока седьмой.

В составе хозяев шайбы забросили Логан Стэнковен, Джордан Мартинук и Джейккоб Славин.

В составе гостей голы записали на свой счёт Мэтти Бенирс и Беркли Каттон.

Российские хоккеисты «Харрикейнз» Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз» 13 января. «Сиэтл Кракен» встретится на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 15 января.

Новости. Хоккей
