Дубль и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» разгромить на выезде «Филадельфию»

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, также сделавший две голевые передачи. Ещё по шайбе у «молний» забросили Ник Пол, Брэндон Хагель и Янни Гурд. Второй дубль у Гейджа Гонсалвеса. Андрей Василевский совершил 18 спасений.

У хозяев забивали Гарнет Хэтэуэй и Оуэн Типпетт.

«Тампа» вышла на 3-е место Востока с 57 очками. «Филадельфия» идёт седьмой — у них 52 очка.