Дубль и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» разгромить на выезде «Филадельфию»
В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт) – 01:49 1:1 Хэтэуэй (Юульсен, Аболс) – 04:15 1:2 Кучеров (Пойнт, Д'Астус) – 06:05 1:3 Пол (Д'Астус, Чирелли) – 33:37 1:4 Гонсалвес (Кучеров, Рэддиш) – 42:03 1:5 Хагель (Гюнцель, Чирелли) – 43:37 2:5 Типпетт (Дворак) – 44:45 (pp) 2:6 Гурд (Гиргенсонс) – 49:00 2:7 Гонсалвес (Кучеров, Пойнт) – 51:00
В составе победителей дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, также сделавший две голевые передачи. Ещё по шайбе у «молний» забросили Ник Пол, Брэндон Хагель и Янни Гурд. Второй дубль у Гейджа Гонсалвеса. Андрей Василевский совершил 18 спасений.
У хозяев забивали Гарнет Хэтэуэй и Оуэн Типпетт.
«Тампа» вышла на 3-е место Востока с 57 очками. «Филадельфия» идёт седьмой — у них 52 очка.
