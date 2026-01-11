«Флорида» обыграла в гостях «Оттаву» в НХЛ, Бобровский отразил 18 бросков

В ночь с 10 на 11 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Флорида Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США), и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

«Флорида» приближается к зоне плей-офф, а положение «Оттавы» совсем не завидное, команда занимает предпоследнее место на Востоке.

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков. Его коллега россиянин Даниил Тарасов провёл весь матч на скамейке запасных.

В составе хозяев шайбы забросили Фабиан Зеттерлунд и Клод Жиру.

В составе гостей голы записали на свой счёт Эван Родригес, Картер Вераге и Густав Форслинг.

В следующей встрече «Оттава Сенаторз» сыграет дома с «Ванкувер Кэнакс» 14 января. «Флорида Пантерз» встретится на выезде с «Баффало Сэйбрз» 13 января.