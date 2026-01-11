Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз – Флорида Пантерз, результат матча 11 января 2025, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» обыграла в гостях «Оттаву» в НХЛ, Бобровский отразил 18 бросков
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Флорида Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США), и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Зеттерлунд (Пинто, Жиру) – 04:03     1:1 Родригес (Экблад) – 11:34 (pp)     1:2 Вераге (Форслинг, Лунделль) – 33:13 (pp)     1:3 Форслинг (Экблад, Вераге) – 43:48     2:3 Жиру (Сандерсон, Пинто) – 58:18    

«Флорида» приближается к зоне плей-офф, а положение «Оттавы» совсем не завидное, команда занимает предпоследнее место на Востоке.

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков. Его коллега россиянин Даниил Тарасов провёл весь матч на скамейке запасных.

В составе хозяев шайбы забросили Фабиан Зеттерлунд и Клод Жиру.

В составе гостей голы записали на свой счёт Эван Родригес, Картер Вераге и Густав Форслинг.

В следующей встрече «Оттава Сенаторз» сыграет дома с «Ванкувер Кэнакс» 14 января. «Флорида Пантерз» встретится на выезде с «Баффало Сэйбрз» 13 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Каролина» обыграла дома «Сиэтл» и укрепила свои лидирующие позиции на Западе в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android