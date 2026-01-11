Кирилл Капризов забил гол и стал вторым лучшим бомбардиром «Миннесоты» в истории

В эти минуты на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». В матче идёт третий период и ничья — 3:3.

Третий гол в составе «дикарей» на свой счёт записал российский форвард Кирилл Капризов. Эта шайба стала для россиянина исторической. Капризов забил 25-й гол в сезоне и обошел Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).

На счету Капризова теперь 438 очков. У Габорика — 437.

Напомним, на счету Капризова в текущем сезоне также 27 ассистов.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре