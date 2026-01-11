Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео исторической шайбы Кирилла Капризова в матче с «Айлендерс»

Видео исторической шайбы Кирилла Капризова в матче с «Айлендерс»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). Этот гол стал для 28-летнего форварда 25-м в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Джонс (Фэйбер, Хьюз) – 02:51     1:1 Пажо – 04:18     2:1 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 15:25 (pp)     2:2 Хольмстрём (Деанджело) – 21:29     3:2 Капризов (Хант, Хьюз) – 28:26     3:3 Сизикас (Хольмстрём) – 39:34 (sh)     3:4 Хольмстрём (Деанджело, Друен) – 61:34    

На момент написания новости счёт в матче 3:3.

На 29-й минуте игры при счёте 2:2, Дэймон Хант от левого круга вбрасывания сделал поперечную передачу на дальнюю штангу, откуда Кирилл Капризов точным броском поразил ворота, которые защищал российский вратарь Илья Сорокин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне для Капризова это 25-я заброшенная шайба в 46 матчах. Также в его активе 27 результативных передач.

Этот гол стал для россиянина историческим. Капризов обошел Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).

Материалы по теме
Овечкин сократил отставание от Кучерова и Капризова в гонке российских снайперов сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android