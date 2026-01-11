Видео исторической шайбы Кирилла Капризова в матче с «Айлендерс»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). Этот гол стал для 28-летнего форварда 25-м в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

На момент написания новости счёт в матче 3:3.

На 29-й минуте игры при счёте 2:2, Дэймон Хант от левого круга вбрасывания сделал поперечную передачу на дальнюю штангу, откуда Кирилл Капризов точным броском поразил ворота, которые защищал российский вратарь Илья Сорокин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне для Капризова это 25-я заброшенная шайба в 46 матчах. Также в его активе 27 результативных передач.

Этот гол стал для россиянина историческим. Капризов обошел Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).