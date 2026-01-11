Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», Сорокин отразил 32 броска

В ночь с 10 на 11 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Бен Джонс, Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов. Эта шайба стала для россиянина исторической. Капризов забил 25-й гол в сезоне и обошел Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).

В составе гостей голы записали на свой счёт Жан-Габриэль Пажо, Симон Хольмстрём, Кейси Сизикас и Симон Хольмстрём.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска.

Россияне Яков Тренин, Данила Юров, Владимир Тарасенко (все «Уайлд»), Максим Шабанов и Максим Цыплаков (оба «Айлендерс») результативными действиями не отметились

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 13 января. «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Виннипег Джетс» 14 января.