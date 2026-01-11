Скидки
Миннесота Уайлд – Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 11 января 2025, счет 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», Сорокин отразил 32 броска
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Джонс (Фэйбер, Хьюз) – 02:51     1:1 Пажо – 04:18     2:1 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 15:25 (pp)     2:2 Хольмстрём (Деанджело) – 21:29     3:2 Капризов (Хант, Хьюз) – 28:26     3:3 Сизикас (Хольмстрём) – 39:34 (sh)     3:4 Хольмстрём (Деанджело, Друен) – 61:34    

В составе хозяев шайбы забросили Бен Джонс, Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов. Эта шайба стала для россиянина исторической. Капризов забил 25-й гол в сезоне и обошел Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).

В составе гостей голы записали на свой счёт Жан-Габриэль Пажо, Симон Хольмстрём, Кейси Сизикас и Симон Хольмстрём.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска.

Россияне Яков Тренин, Данила Юров, Владимир Тарасенко (все «Уайлд»), Максим Шабанов и Максим Цыплаков (оба «Айлендерс») результативными действиями не отметились

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 13 января. «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Виннипег Джетс» 14 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
