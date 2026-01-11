Кучеров повторил редчайшее достижение Овечкина и Малкина среди действующих игроков НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами и двумя ассистами в матче с «Филадельфией Флайерз», записав в свой актив редкое достижение.

Никита Кучеров стал пятым действующим игроком, имеющим 115 и более матчей с тремя очками за карьеру. Остальные: Сидни Кросби (189), Коннор Макдэвид (146), Александр Овечкин (141) и Евгений Малкин (119).

Напомним, «Тампа» разгромила «Филадельфию» со счётом 7:2. На счету Кучерова в текущем сезоне НХЛ 22 гола и 43 ассиста в 39 матчах за «молний». Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги среди россиян.

