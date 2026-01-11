Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов первым из россиян забросил 25 шайб в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), который завершился в ночь с 10 на 11 января мск на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). 28-летний форвард первым из россиян забросил 25 шайб в сезоне НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Капризов записал на свой счёт 52 очка (25 голов и 27 ассистов) в 46 матчах.

Этот гол стал для российского хоккеиста стал историческим. Капризов обошёл Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).