Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов первым из россиян забросил 25 шайб в сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов первым из россиян забросил 25 шайб в сезоне НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), который завершился в ночь с 10 на 11 января мск на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). 28-летний форвард первым из россиян забросил 25 шайб в сезоне НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Джонс (Фэйбер, Хьюз) – 02:51     1:1 Пажо – 04:18     2:1 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 15:25 (pp)     2:2 Хольмстрём (Деанджело) – 21:29     3:2 Капризов (Хант, Хьюз) – 28:26     3:3 Сизикас (Хольмстрём) – 39:34 (sh)     3:4 Хольмстрём (Деанджело, Друен) – 61:34    

В текущем сезоне НХЛ Капризов записал на свой счёт 52 очка (25 голов и 27 ассистов) в 46 матчах.

Этот гол стал для российского хоккеиста стал историческим. Капризов обошёл Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).

Материалы по теме
Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», Сорокин отразил 32 броска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android