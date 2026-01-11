Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов первым из россиян забросил 25 шайб в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), который завершился в ночь с 10 на 11 января мск на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). 28-летний форвард первым из россиян забросил 25 шайб в сезоне НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Джонс (Фэйбер, Хьюз) – 02:51 1:1 Пажо – 04:18 2:1 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 15:25 (pp) 2:2 Хольмстрём (Деанджело) – 21:29 3:2 Капризов (Хант, Хьюз) – 28:26 3:3 Сизикас (Хольмстрём) – 39:34 (sh) 3:4 Хольмстрём (Деанджело, Друен) – 61:34
В текущем сезоне НХЛ Капризов записал на свой счёт 52 очка (25 голов и 27 ассистов) в 46 матчах.
Этот гол стал для российского хоккеиста стал историческим. Капризов обошёл Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).
