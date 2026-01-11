Кучеров оторвался от Овечкина и приблизился к Капризову в гонке российских снайперов НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами и двумя ассистами в матче с «Филадельфией Флайерз», улучшив свою позицию в гонке российских снайперов сезона регулярки.

Теперь на голевом счету Кучерова 22 заброшенные шайбы. Таким образом, он укрепился на втором месте списка лучших российских снайперов, оторвавшись от Александра Овечкина из «Вашингтона», на счету которого 19 голов, и приблизившись к Кириллу Капризову из «Миннесоты» (25 голов).

Четвёртую и пятую строчки делят Кирилл Марченко из «Коламбуса» и Павел Дорофеев из «Вегаса». У обоих по 16 голов.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду