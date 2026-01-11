Скидки
Кучеров оторвался от Овечкина и приблизился к Капризову в гонке российских снайперов НХЛ

Кучеров оторвался от Овечкина и приблизился к Капризову в гонке российских снайперов НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами и двумя ассистами в матче с «Филадельфией Флайерз», улучшив свою позицию в гонке российских снайперов сезона регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт) – 01:49     1:1 Хэтэуэй (Юульсен, Аболс) – 04:15     1:2 Кучеров (Пойнт, Д'Астус) – 06:05     1:3 Пол (Д'Астус, Чирелли) – 33:37     1:4 Гонсалвес (Кучеров, Рэддиш) – 42:03     1:5 Хагель (Гюнцель, Чирелли) – 43:37     2:5 Типпетт (Дворак) – 44:45 (pp)     2:6 Гурд (Гиргенсонс) – 49:00     2:7 Гонсалвес (Кучеров, Пойнт) – 51:00    

Теперь на голевом счету Кучерова 22 заброшенные шайбы. Таким образом, он укрепился на втором месте списка лучших российских снайперов, оторвавшись от Александра Овечкина из «Вашингтона», на счету которого 19 голов, и приблизившись к Кириллу Капризову из «Миннесоты» (25 голов).

Четвёртую и пятую строчки делят Кирилл Марченко из «Коламбуса» и Павел Дорофеев из «Вегаса». У обоих по 16 голов.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Кучеров повторил редкое достижение Овечкина и Малкина среди действующих игроков НХЛ
