Хоккей

Кучеров повторил достижение Макдэвида и Кросби среди действующих игроков в НХЛ

Кучеров повторил достижение Макдэвида и Кросби среди действующих игроков в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами и двумя ассистами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», записав в свой актив редкое достижение. Встреча закончилась выездной победой «Лайтнинг» со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт) – 01:49     1:1 Хэтэуэй (Юульсен, Аболс) – 04:15     1:2 Кучеров (Пойнт, Д'Астус) – 06:05     1:3 Пол (Д'Астус, Чирелли) – 33:37     1:4 Гонсалвес (Кучеров, Рэддиш) – 42:03     1:5 Хагель (Гюнцель, Чирелли) – 43:37     2:5 Типпетт (Дворак) – 44:45 (pp)     2:6 Гурд (Гиргенсонс) – 49:00     2:7 Гонсалвес (Кучеров, Пойнт) – 51:00    

Российский нападающий провёл 36 матчей с четырьмя и более очками — это третий результат среди действующих игроков. Больше только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (45) и Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (43).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.

