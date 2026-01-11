Кучеров повторил достижение Макдэвида и Кросби среди действующих игроков в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами и двумя ассистами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», записав в свой актив редкое достижение. Встреча закончилась выездной победой «Лайтнинг» со счётом 7:2.

Российский нападающий провёл 36 матчей с четырьмя и более очками — это третий результат среди действующих игроков. Больше только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (45) и Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (43).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.