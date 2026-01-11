Никита Кучеров стал вторым в клубной истории «Тампы» по шайбам в первых периодах

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», записав в свой актив редкое достижение. Встреча закончилась выездной победой «Лайтнинг» со счётом 7:2.

Форвард забросил свои 114-ю и 115-ю шайбы в первых периодах за карьеру и обошёл Венсана Лекавалье (113), выйдя на чистое второе место в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». Впереди остаётся только Стивен Стэмкос (152).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.