Никита Кучеров стал вторым в клубной истории «Тампы» по шайбам в первых периодах
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», записав в свой актив редкое достижение. Встреча закончилась выездной победой «Лайтнинг» со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт) – 01:49 1:1 Хэтэуэй (Юульсен, Аболс) – 04:15 1:2 Кучеров (Пойнт, Д'Астус) – 06:05 1:3 Пол (Д'Астус, Чирелли) – 33:37 1:4 Гонсалвес (Кучеров, Рэддиш) – 42:03 1:5 Хагель (Гюнцель, Чирелли) – 43:37 2:5 Типпетт (Дворак) – 44:45 (pp) 2:6 Гурд (Гиргенсонс) – 49:00 2:7 Гонсалвес (Кучеров, Пойнт) – 51:00
Форвард забросил свои 114-ю и 115-ю шайбы в первых периодах за карьеру и обошёл Венсана Лекавалье (113), выйдя на чистое второе место в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». Впереди остаётся только Стивен Стэмкос (152).
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.
Комментарии
- 11 января 2026
-
08:30
-
08:26
-
08:16
-
07:54
-
07:47
-
07:31
-
07:24
-
07:02
-
06:54
-
06:48
-
06:14
-
06:06
-
05:53
-
05:38
-
05:37
-
04:43
-
04:16
-
04:07
-
03:59
-
03:38
-
03:37
-
03:20
-
03:00
-
02:51
-
02:40
-
02:39
-
02:13
-
02:11
-
02:01
-
01:41
-
01:23
-
00:02
-
00:00
- 10 января 2026
-
23:54
-
23:50