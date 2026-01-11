Никита Кучеров повторил достижение Макдэвида и Стэмкоса

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», записав в свой актив редкое достижение. Встреча закончилась выездной победой «Лайтнинг» со счётом 7:2.

Россиянин стал третьим действующим хоккеистом, набравшим очки в восьми матчах подряд как минимум с двумя результативными баллами. Ранее это делали Стивен Стэмкос (9 матчей в сезоне-2021/2022) и Коннор Макдэвид (8 матчей в сезоне-2018/2019).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 41 результативную передачу.