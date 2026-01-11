«Тампа» установила рекорд текущего сезона НХЛ по гостевым матчам с 6+ заброшенными шайбами

В ночь с 10 на 11 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Филадельфия Флайерз» со счётом 7:2. Встреча проходила на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США).

«Тампа-Бэй» в шестой раз за сезон забросила шесть и более шайб в гостевом матче — это лучший показатель среди всех команд НХЛ. Ближайший преследователь — «Сан-Хосе» (пять раз).

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, также сделавший две голевые передачи.

«Тампа» занимает третье место на Востоке с 57 очками. «Филадельфия» идёт седьмой — у команды 52 очка.