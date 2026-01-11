«Он наш лучший игрок». Нападающий «Тампы» Пойнт — о Кучерове

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высказался об игре российского форварда команды Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (7:2). В этой встрече россиянин отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

«Я просто в восторге. Так происходит каждый год, и я думаю, что дело не только в его таланте, но и в его преданности игре и трудолюбии. Он наш лучший игрок, и он работает усерднее всех. Он не только одарён, но и упорно трудился, чтобы стать одним из лучших игроков лиги», — приводит слова Пойнта журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.